Taiwanul acuză Partidul Comunist Chinez că își atribuie pe nedrept meritul pentru rezistența împotriva Japoniei, susținând că forțele Republicii Chineze au avut rolul principal în lupta cu armatele japoneze. Guvernul Republicii Chineze s-a refugiat în Taiwan în 1949, după înfrângerea din războiul civil.

Zhu Fenglian, purtătoarea de cuvânt a Biroului pentru Afaceri cu Taiwan a declarat că Taiwanul „calomniază și șterge” memoria membrilor Partidului Comunist considerați „coloana vertebrală” a rezistenței împotriva japonezilor. „Aceasta este o gravă blasfemie împotriva martirilor loiali și o trădare rușinoasă a întregii națiuni chineze”, a mai adăugat oficialul.

Guvernul de la Taipei a îndemnat cetățenii să nu participe la evenimentele organizate de Republica Populară, și a avertizat că foști oficiali din armată, servicii de informații sau diplomație care ar lua parte riscă sancțiuni, inclusiv suspendarea pensiei

Beijingul continuă să considere Taiwanul parte a teritoriului său, în timp ce guvernul insulei respinge pretențiile chineze.