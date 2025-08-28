Bombardamente intense în Gaza. Cel puțin 16 morți, spun medicii

Armata se pregătește să preia controlul asupra Fâșiei Gaza, în ciuda apelurilor internaționale pentru ca Israelul să reconsidere această operațiune, din cauza temerilor că ar provoca victime semnificative.

În Gaza, locuitorii au spus că familiile își părăseau locuințele, majoritatea îndreptându-se spre coastă, în timp ce forțele israeliene bombardau suburbii estice precum Shejaia, Zeitoun și Sabra.

Numărul deceselor înregistrate joi a ajuns la 71 de palestinieni uciși de focul israelian în ultimele 24 de ore, a transmis ministerul sănătății.

Oficialii israelieni descriu orașul Gaza drept ultima fortăreață a grupului Hamas, care a declanșat războiul prin atacul său mortal din octombrie 2023 asupra Israelului. Grupul militant islamist a fost ulterior grav afectat de ofensiva israeliană asupra Gazei.

Armata israeliană a declarat într-un comunicat că își continuă operațiunile în întreaga Fâșie Gaza, vizând ceea ce a descris drept „organizații teroriste” și infrastructură.