Brazilia: Rio de Janeiro adoptă o lege care acordă bonusuri polițiștilor care ucid „infractori”

O măsură similară, supranumită „bonusul Vestului Sălbatic ”, a fost în vigoare din 1995 până în 1998, înainte de a fi abrogată pe fondul creșterii numărului de decese în timpul intervențiilor poliției.

Această primă „stimulează violența și transformă moartea în politică publică ”, a criticat miercuri pe rețeaua de socializare X deputatul federal de stânga Henrique Vieira, ales din Rio de Janeiro.

În Rio, intervențiile dure ale poliției sunt frecvente, în special în favelele, cartiere sărace și dens populate care trăiesc adesea sub jugul traficanților de droguri.

Bonusul a fost inclus într-un proiect de lege de reformare a poliției civile, care este responsabilă în principal de anchete, spre deosebire de poliția militară, care are un rol mai represiv. În anii 1990, ofițerii poliției militare, o moștenire a dictaturii (1964-1985), aveau și ei dreptul la un astfel de bonus.

Pentru a intra în vigoare, textul aprobat marți seara cu o mare majoritate trebuie încă promulgat – în termen de 15 zile – de guvernatorul Claudio Castro, un aliat al fostului președinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro.

Acesta prevede că ofițerii pot câștiga un bonus de la 10% la 150% din salariul lor „atunci când confiscă arme de calibru mare sau în situații care duc la neutralizarea infractorilor ”.

„Riscăm să asistăm la un masacru pe scară largă, comis de ofițeri de poliție care vor face orice pentru a câștiga mai mulți bani ”, a declarat pentru AFP Djeff Amadeus, avocat al Institutului pentru Apărarea Populației Negre, un ONG.

Potrivit acestuia, legea ar putea „deschide ușa pentru extinderea bonusului la poliția militară și la alți membri ai agențiilor de aplicare a legii ”.

În 2024, 703 persoane au murit în timpul intervențiilor poliției în statul Rio, adică aproape două pe zi, conform cifrelor oficiale. Acest total reprezintă însă o scădere de 19% față de 2023 (871).