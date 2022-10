Campanie antipoluare la New Delhi: utilizatorii de petarde riscă închisoarea

Cetăţenii care vor arunca petarde în New Delhi în timpul festivalului din acest an riscă până la şase luni de închisoare, a declarat miercuri ministrul Mediului. Măsura are scopul de a combate poluarea extremă din timpul iernii.

Delhi, un oraş cu aproximativ 20 de milioane de locuitori, este cea mai poluată capitală din lume. Nivelul particulelor creşte brusc în timpul lunilor de iarnă, când aerul rece reţine fumul şi praful din mai multe surse.

De generaţii întregi, petardele fac parte din Diwali, festivalul hindus al luminilor, care se va desfăşura săptămâna viitoare în toată India. Autorităţile oraşului au interzis vânzarea şi utilizarea petardelor în perioada festivalului. De asemenea, au impus măsuri privitoare la controlul arderii deşeurilor şi la utilizarea tunurilor antismog şi a aspersoarelor cu apă.

Ministrul Mediului, Gopal Rai, a declarat reporterilor că persoanele care vor fi prinse aruncând petarde vor fi sancţionate cu o amendă de 200 de rupii indiene (2,41 dolari) şi cu închisoare de până la şase luni.

Comercianţii de petarde vor fi pasibili de amenzi de 5.000 de rupii şi până la trei ani de închisoare.