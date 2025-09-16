Campanie de reducere a taxelor în Marea Britanie. Un lanț de pub-uri reduce prețurile pentru o zi

Compania JD Wetherspoon va reduce prețurile la alimente și băuturi joi pentru a evidenția „diferențele” fiscale care afectează afacerile din domeniul ospitalității, potrivit Sky News.

Cele 794 de pub-uri ale companiei din Marea Britanie și Irlanda vor reduce prețurile cu 7,5% pentru a arăta guvernului și clienților ce s-ar putea întâmpla dacă sectorul ar beneficia de o reducere a TVA-ului.

Pub-urile, restaurantele, cafenelele și barurile trebuie să plătească 20% TVA pentru vânzările de alimente și băuturi, în timp ce majoritatea alimentelor și băuturilor vândute de supermarketuri pentru a fi consumate acasă nu conțin TVA.

Campania încearcă să convingă autoritățile să „creeze egalitate fiscală” prin reducerea TVA-ului din sector la 12,5%, spunând că acest lucru ar ajuta industria să reducă prețurile și să creeze noi locuri de muncă.