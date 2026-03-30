Câți soldați sunt necesari pentru a invada o țară? Lecțiile războaielor recente

Mișcările recente de trupe americane către Orientul Mijlociu au alimentat speculațiile că Statele Unite ar putea lua în calcul o operațiune terestră limitată împotriva Iranului. Experții spun însă că numărul militarilor mobilizați până acum este mult prea mic pentru o invazie la scară largă, ceea ce indică mai degrabă scenarii militare punctuale, scrie Il Post.
Sursa foto: Defense Ministry via ZUMA Press Wire
Victor Dan Stephanovici
30 mart. 2026, 10:37, Știri externe

În ultimele săptămâni, Statele Unite au trimis aproximativ 5.000 de pușcași marini, specializați în operațiuni de asalt. De asemenea mai sunt dislocați aproximativ 2.000 de militari din trupele aeropurtate în Orientul Mijlociu. Potrivit unor informații din presa americană, Washingtonul ar putea trimite încă până la 10.000 de soldați, ceea ce ar ridica totalul la sub 20.000 de militari, mai transmite Il Post. Această desfășurare de forțe sugerează că Pentagonul pregătește planuri pentru operațiuni limitate, nu pentru o invazie completă a Iranului.

Posibile obiective militare

Printre scenariile discutate de analiști se numără operațiuni pentru controlul unor puncte strategice din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel global. Printre obiectivele posibile se află mai multe insule controlate de Iran, precum Abu Musa, Tunb Mare, Tunb Mic sau Larak, de unde autoritățile iraniene pot controla traficul maritim din regiune.

O altă ipoteză vehiculată ar fi ocuparea temporară a insulei Kharg. Acolo se află principalul terminal petrolier al Iranului, de unde pleacă cea mai mare parte a exporturilor de petrol ale țării.

De ce ar fi dificilă o invazie a Iranului

Chiar dacă tensiunile cresc, experții subliniază că un contingent de sub 20.000 de soldați este mult prea mic pentru cucerirea unei țări de dimensiunea Iranului. Pentru comparație, în invazia Irakului din 2003, Statele Unite au trimis aproximativ 100.000 de soldați, într-o țară mult mai mică decât Iranul și cu un teren militar mai ușor de controlat.

În Afganistan, intervenția inițială din 2001 a implicat un număr redus de trupe. Ulterior, contingentul american a crescut până la 90.000 de militari, iar operațiunile au durat două decenii.

Geografia și populația Iranului îl fac greu de ocupat

Iranul este considerat un teatru de operațiuni mult mai dificil decât Irak sau Afganistan. Țara are aproximativ 90 de milioane de locuitori. Numeroasele lanțuri muntoase și orașele mari sunt elemente care complică operațiunile militare și controlul teritoriului. În plus, chiar dacă o parte importantă a populației este critică față de regim, analiștii estimează că o minoritate semnificativă ar fi dispusă să lupte pentru apărarea statului. În aceste condiții orice invazie s-ar transforma  într-un conflict extrem de costisitor.

