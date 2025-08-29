Prima pagină » Știri externe » Cazul Tyre Nichols va fi reluat: Trei foști polițiști din Memphis vor avea parte un nou proces

Cazul Tyre Nichols va fi reluat: Trei foști polițiști din Memphis vor avea parte un nou proces

Un judecător federal a decis reluarea procesului pentru trei foști polițiști condamnați în cazul morții lui Tyre Nichols, după ce au fost descoperite posibile aparențe de părtinire, relatează Reuters.
Judecătoarea Sheryl Lipman a decis joi că Demetrius Haley, Tadarrius Bean și Justin Smith trebuie să fie judecați din nou. Decizia vine după ce s-a constatat că în alt proces alt magistrat discutase cu procurorii federali în absența avocaților apărării. Lipman a subliniat că deciziile anterioare au respectat legea, însă a afirmat că este nevoie de un proces nou pentru a menține „aparența justiției”.

Cei trei fuseseră achitați anterior într-un proces de stat pentru acuzațiile de crimă de gradul doi. În ianuarie 2023, Tyre Nichols a fost bătut de cinci polițiști din Memphis, Tennessee, încetând din viață la trei zile după incident.

Haley fusese condamnat anterior pentru două capete de acuzare privind încălcarea drepturilor civile și două de obstrucționare a martorilor, în timp ce Bean și Smith fuseseră găsiți vinovați de câte o acuzație de obstrucționare.

Ceilalți doi polițiști implicați, Emmitt Martin III și Desmond Mills Jr., au pledat vinovat și își așteaptă sentința.

Familia lui Tyre Nichols a intentat un proces civil de 550 de milioane de dolari împotriva orașului Memphis.