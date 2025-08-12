Cercetătorii din Israel au creat un test genetic adaptat fiecărei comunități, care va evalua precis riscul de boli ereditare

Un grup de cercetători de la Centrul Medical Rabin, condus de profesorul universitar Idit Maya, a dezvoltat un test genetic care evaluează riscul de boli ereditare ținând cont de specificul fiecărei comunități. Scopul: rezultate mai precise, mai puțină anxietate și decizii medicale corecte.

În standardele internaționale actuale, riscul genetic al unui cuplu se măsoară la fel, indiferent de locul de origine. Sistemul a fost creat pentru populații foarte mixte, unde gradul de înrudire este, în mod normal, foarte mic.

În comunitățile mici și omogene, însă, un anumit nivel de înrudire este firesc și nu înseamnă neapărat un risc pentru sănătatea copilului, spune cercetătoarea, citată de Times of Israel: „Măsurarea apropierii genetice a cuplurilor evreiești cu aceeași unitate de măsură ca în cazul cuplurilor americane este o greșeală. Un anumit nivel de înrudire este normal în comunități cu istorie comună”.

Noul test previne întreruperile de sarcină inutile

În cazul testelor genetice prenatale, dacă rezultatele arată o „apropiere genetică” prea mare între părinți, se poate considera că există un risc crescut ca bebelușul să aibă boli ereditare și, ca urmare, să fie indicată întreruperea sarcinii.

Studiul, realizat împreună cu președinta Societății Israeliene de Genetică Medicală, Lena Sagi-Dain, a analizat peste 15.000 de probe genetice din Israel, provenind din aproximativ 16 grupuri etnice. Cercetătorii au constatat că în comunitățile restrânse, cum sunt evreii, druzii sau beduinii, există mai multe porțiuni identice de ADN moștenite de la ambii părinți, din cauza căsătoriilor în interiorul grupului, fără ca acest lucru să indice neapărat o problemă genetică gravă.

Algoritmul creat stabilește un „prag real de risc” pentru fiecare comunitate, evitând aplicarea unui criteriu universal care, în trecut, ducea la alarme false și chiar la întreruperi de sarcină nejustificate. „Modelul nostru emite avertismente doar atunci când există un motiv real de îngrijorare”, au menționat cercetătorii.

Ghidurile clinice, actualizate deja în Israel

Societatea Israeliană de Genetică Medicală a adoptat deja noul sistem, care va fi inclus în ghidurile clinice naționale: „Este un pas important în medicina personalizată, nu doar pentru indivizi, ci pentru comunități întregi. În unele cazuri, poate chiar salva sarcini”.