China a executat un francez, condamnat pentru trafic de droguri. Reacția Parisului

Un cetățean francez, condamnat la moarte în 2010 pentru trafic de droguri, a fost executat în China, potrivit anunțului dat, sâmbătă, de Ministerul de Externe al Franței, care și-a exprimat „consternarea” cu privire la decizia autorităților chineze.
Daiana Rob
05 apr. 2026, 12:59, Știri externe

Chan Thao Phoumy, un cetățean francez în vârstă de 62 de ani născut în Laos, a fost executat, „în ciuda eforturilor autorităților franceze, inclusiv a celor depuse pentru a obține o grațiere din motive umanitare pentru compatriotul nostru”, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe al Franței, citat de AFP.

Avocații săi nu au avut acces la ședința finală de judecată, ceea ce constituie o încălcare a drepturilor sale, potrivit ministerului.

Sentința finală a fost executată în orașul Guangzhou, din sudul Chinei.

Ministerul francez al Externelor a reafirmat opoziția Franței față de pedeapsa cu moartea „peste tot și în toate circumstanțele” și a solicitat „abolirea universală a acesteia”.

Legat de subiect, Ministerul de Externe al Chinei nu a comentat detaliile cazului, când reprezentanții au fost întrebați, duminică, despre execuție.

„Combaterea criminalității legate de droguri este o responsabilitate comună a tuturor țărilor”, se arată într-un comunicat al autorităților chineze, citat de AFP.

Autoritățile chineze au mai precizat că țara „tratează în mod egal inculpații de diferite naționalități, gestionează cazurile în mod strict și echitabil, în conformitate cu legea, și protejează drepturile legale și tratamentul părților implicate”, se arată în comunicatul transmis de Ministerul de Externe al Chinei.

