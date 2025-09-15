Senatorului rus Sergei Muratov, membru al Consiliului de Securitate al Rusiei, a vorbit despre aceste atacuri într-un interviu pentru Gazeta.ru.

„Incidentul cu drona rusă, care se presupune că a ajuns în spațiul aerian polonez, ridică în sine mari semne de întrebare. Propunerea ulterioară de a crea o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei nu face decât să confirme că totul este o mare provocare creată artificial. Țările UE inițiază în mod deliberat astfel de cazuri, deoarece înțeleg că astăzi situația de pe câmpul de luptă din Ucraina nu le este favorabilă și trebuie să obțină cumva un avantaj”, a declarat oficialul rus.

Sergei Muratov a acuzat că țările europene nu știu să lupte „în mod onest și, prin urmare, recurg la astfel de trucuri pentru a înscena Rusia”.

Oficialul nu a exclus posibilitatea ca toate incidentele cu drone rusești care ar fi ajuns în spațiul aerian al țărilor UE „să fi fost inițiate în mod special de serviciul de informații britanic MI6” pentru a promova ideea unei zone de interdicție aeriană.

„Rusia va continua să domine spațiul aerian al Ucrainei, așa cum a făcut-o până acum. Nicio zonă de interdicție aeriană nu ne va împiedica să continuăm operațiunile militare (n.r. – denumirea rusă pentru Războiul din Ucraina) în conformitate cu planul adoptat. Însăși posibilitatea instituirii unei astfel de zone ridică semne de întrebare în ceea ce privește punerea în aplicare”, a concluzionat Sergei Muratov.

În contextul atacului cu drone rusești din Polonia, ministrul de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a propus crearea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei.