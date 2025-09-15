Medvedev: Zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei ar însemna război NATO-Rusia

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a avertizat luni că instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei ar declanșa un război între NATO și Rusia. Solicitările ca Alianța să protejeze spațiul aerian ucrainean s-au intensificat după ce drone rusești au încălcat săptămâna trecută spațiul aerian al Poloniei și României, scrie Baha.

Medvedev a amenințat, de asemenea, Uniunea Europeană în legătură cu propunerile de a folosi activele rusești înghețate pentru sprijin financiar acordat Ucrainei. „Dacă se întâmplă acest lucru, Rusia va persecuta statele UE… până la sfârșitul timpului”, a declarat el, adăugând că Moscova va duce cazul în „toate instanțele internaționale și naționale posibile” și că ar putea, de asemenea, să lupte împotriva UE „în unele cazuri, în afara instanței”, fără a oferi alte explicații.

Oana Țoiu a convocat ambasadorul Rusiei, Vladimir Lipaev, la București

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a anunțat duminică că România a convocat ambasadorul Rusiei, Vladimir Lipaev, la București pentru o întrevedere programată mai târziu în cursul zilei, ca urmare a unei intruziuni cu drone.

„Nu ne așteptăm să obținem ceva concret din această discuție, ci doar să transmitem foarte clar protestul României”, a declarat ministrul pentru postul de televiziune Digi24.

Anterior, România a condamnat „acțiunile iresponsabile” ale Moscovei, după ce Ministerul Apărării de la București a raportat că drone rusești au încălcat spațiul aerian al țării în timpul unui atac asupra Ucrainei, sâmbătă.

Traian Băsescu critică lipsa procedurilor pentru apărarea spațiului aerian

Fostul președinte Traian Băsescu a criticat dur autoritățile române pentru lipsa normelor de aplicare a legii care permite doborârea dronelor care pătrund ilegal pe teritoriul țării, în contextul celui de-al 21-lea incident de acest fel.

„Trebuie să ne întrebăm ce vrem atunci. Dacă după ce în cele din urmă am avut legea, noi astăzi nu avem normele de aplicare a legii și nu avem stabilite proceduri de reacție în diverse variante a violării spațiului aerian al României”, a declarat fostul șef al statului.

Băsescu a subliniat că lipsa procedurilor preaprobate demonstrează că „ne pasă prea puțin” de securitatea națională. El consideră „ridicol” faptul că România nu are încă metodologia de aplicare a legii care autorizează apărarea spațiului aerian.

„Să nu se supere cei aflați în funcții, dar să îmi spui că azi nu ai metodologia de aplicare a legii care te autorizează să îți aperi spațiu aerian, mi se pare ridicol”, a afirmat Băsescu.