Finlanda, despre incursiunile dronelor rusești în Polonia și România: Rusia încearcă să destabilizeze țările occidentale

Potrivit publicației finlandeze Yle, citată de European Pravda, în cadrul discursului său de deschidere al Cursurilor de Apărare Națională – o inițiativă finlandeză menită să educe cu privire la politicile de Securitate – Generalul Janne Jaakkola a precizat că exercițiile militare comune dintre Rusia și Belarus au loc pe fondul unei relații tensionate.

„Rusia duce un război agresiv în Ucraina și încearcă să destabilizeze și țările occidentale – săptămâna trecută, drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei și României”, a declarat Comandantul Forțelor de Apărare ale Finlandei.

Jaakkola a precizat că desfășurarea exercițiilor militare comune este importantă pentru Rusia, pentru că demonstrează că dă dovadă de scopuri, dar și resurse.

„Războiul din Ucraina nu este o operațiune strategică de amploare. Rusia dispune de resurse și pentru alte obiective”, a precizat generalul.

Ultimele exerciții militare comune dintre Rusia și Belarus au avut loc în urmă cu patru ani.

„Ne amintim foarte bine cum exercițiile Zapad-21 au fost folosite ca bază pentru pregătirea războiului din Ucraina: după încheierea manevrelor, unitățile au rămas pe terenurile de antrenament”, a declarat Comandantul Forțelor de Apărare ale Finlandei.

Oficialul a subliniat că exercițiile rusești pot fi însoțite de „răsturnări de situație neașteptate”.

Exercițiile Zapad-2025 au început vineri. Potrivit Ministerului rus al Apărării, manevrele se desfășoară pe teritoriul Rusiei și al Belarusului, dar și în Marea Baltică și Marea Barents, în perioada 12-16 septembrie.

Polonia a închis complet granița cu Belarus în seara zilei de 11 septembrie din cauza exercițiilor Zapad-2025, o decizie luată chiar înainte de incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez.