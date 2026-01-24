Prima pagină » Știri externe » Comandantul Gărzilor Revoluționare din Iran avertizează SUA că forța sa „are degetul pe trăgaci”

Comandantul Gărzilor Revoluționare din Iran avertizează SUA că forța sa „are degetul pe trăgaci”

Garda Revoluționară paramilitară din Iran, o forță care a jucat un rol esențial în înăbușirea protestelor recente la nivel național într-o acțiune de reprimare soldată cu mii de morți, este „mai pregătită ca niciodată, cu degetul pe trăgaci”, a declarat sâmbătă comandantul său, în timp ce navele de război americane se îndreptau spre Orientul Mijlociu.
Comandantul Gărzilor Revoluționare din Iran avertizează SUA că forța sa „are degetul pe trăgaci”
Sursa foto: X
Laurențiu Marinov
24 ian. 2026, 14:22, Știri externe

Nournews, o agenție de știri apropiată Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a relatat pe canalul său Telegram că generalul Mohammad Pakpour, comandantul, a avertizat Statele Unite și Israelul „să evite orice calcul greșit”, potrivit AP.

„Gărzile Revoluționare Islamice și dragul Iran sunt mai pregătiți ca niciodată, cu degetul pe trăgaci, să execute ordinele și directivele comandantului-șef”, a declarat Pakpour, citat de Nournews.

Tensiunile rămân ridicate între Iran și SUA în urma reprimării sângeroase a protestelor care au început pe 28 decembrie, declanșate de prăbușirea monedei iraniene, rialul, și au cuprins țara timp de aproximativ două săptămâni.

Trump a trasat linii roșii pentru Iran

Președintele american Donald Trump a avertizat în repetate rânduri Teheranul, stabilind două linii roșii pentru utilizarea forței militare: uciderea demonstranților pașnici și execuția în masă a persoanelor arestate în cadrul protestelor.

Trump a afirmat în repetate rânduri că Iranul a oprit execuția a 800 de persoane reținute în timpul protestelor. Nu a oferit detalii cu privire la sursa acestei afirmații – pe care procurorul-șef al Iranului, Mohammad Movahedi, a negat-o vehement vineri, în comentariile publicate de agenția de știri Mizan, a sistemului judiciar.

Joi, Trump a declarat la bordul aeronavei Air Force One că SUA deplasează nave de război spre Iran „în cazul în care” acesta dorește să ia măsuri. „Avem o flotă uriașă care se îndreaptă în acea direcție și poate că nu va trebui să o folosim”, a spus Trump.

Un oficial al Marinei SUA, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre mișcările militare, a declarat joi că portavionul USS Abraham Lincoln și alte nave de război care călătoresc cu acesta se află în Oceanul Indian.

Recomandarea video

Judecătoarea Ramona Grațiela Milu, membră CSM, prezintă statistica clientelismului din sistemul de Justiție
G4Media
Ce job-uri poți avea cu doar 8 clase, în România. Ce salariu primești în 2026, pentru fiecare în parte
Gandul
Schimbul de mesaje dintre Mario Berinde și călăul său, înainte de crimă. Cum a încercat adolescentul de 13 ani să-și acopere urmele
Cancan
FOTO. Alexia Tălpan, blonda care a zăpăcit internetul cu formele sale! Iubitul ei n-a debutat încă în Superliga
Prosport
Corupția din justiția comunistă, în rapoartele Securității. Portretul judecătorului care „se pretează la orice”
Libertatea
Ce se întâmplă cu pensiile, începând cu 1 iulie 2026. Sunt afectate toate categoriile de pensionari
CSID
Povestea Corvette-ului găsit de scafandrii într-un lac din Florida
Promotor