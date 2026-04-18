Prima pagină » Știri externe » Coreea de Nord a efectuat o lansare-test a cel puțin unei rachete balistice

Coreea de Nord a efectuat o lansare-test a cel puțin unei rachete balistice

Cea mai recentă lansare duce la șase numărul testelor cu rachete balistice cunoscute de Coreea de Nord de la începutul anului.
Coreea de Nord a efectuat o lansare-test a cel puțin unei rachete balistice
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
19 apr. 2026, 02:43, Știri externe

Coreea de Nord a efectuat  duminică o lansare-test a cel puțin unei rachete balistice, a relatat agenția de știri sud-coreeană Yonhap. Statul Major Interarme sud-coreean a detectat lansarea a cel puțin unei rachete îndreptate spre est și analizează incidentul, relatează Le Figaro.

Această lansare aduce la șase numărul testelor cu rachete balistice cunoscute efectuate de Coreea de Nord de la începutul anului. Pe 14 aprilie, presa de stat nord-coreeană a relatat, de asemenea, despre un test cu rachetă de croazieră lansat de pe un distrugător în Marea Galbenă, în prezența liderului Kim Jong-un.

Sancțiunile impuse de Națiunile Unite pentru programul său de arme nucleare îi interzic, în principiu, lansarea de rachete balistice, care își termină cea mai mare parte a traiectoriei în spațiu. Rachetele de croazieră, care rămân în atmosferă, sunt încă permise.

Coreea de Nord ar deține „câteva zeci de focoase nucleare”

Aceste ultime teste vin în contextul în care Coreea de Nord rămâne surdă la gesturile președintelui sud-coreean de centru-stânga, Lee Jae Myung, de a încerca să îmbunătățească relațiile, care au devenit dezastruoase sub guvernul predecesorului său de dreapta, Yoon Suk Yeol.

Coreea de Nord își consideră programul de arme nucleare și rachete balistice ca o asigurare de viață împotriva intențiilor de invazie pe care le atribuie Coreei de Sud și Statelor Unite.

Miercuri, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a raportat o „creștere foarte îngrijorătoare” a capacităților nucleare ale Coreei de Nord, pe care le-a estimat la „câteva zeci de focoase nucleare”.

