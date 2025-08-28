Coreea de Sud interzice telefoanele mobile în sălile de clasă

Parlamentul sud-coreean a adoptat o lege care interzice folosirea telefoanelor mobile și a altor dispozitive digitale în sălile de clasă, începând din martie anul viitor, pe fondul îngrijorărilor legate de dependența tinerilor de rețelele sociale, potrivit Reuters.

Coreea de Sud a votat miercuri o lege prin care va interzice utilizarea telefoanelor mobile și a altor dispozitive digitale în școlile din întreaga țară, măsura urmând să intre în vigoare din martie 2026.

Decizia vine în contextul în care tot mai multe autorități la nivel global restricționează accesul minorilor la smartphone-uri și social media, pe fondul efectelor negative asupra sănătății mintale și capacității de concentrare.

Care a fost motivul din spatele deciziei

Inițiativa a primit sprijin bipartizan în parlament și a fost justificată prin creșterea alarmantă a dependenței tinerilor de rețelele sociale.

„Adicția copiilor noștri față de social media a ajuns la un nivel grav. Mulți stau pe Instagram până la 2-3 dimineața și vin la școală cu ochii roșii”, a declarat deputatul Cho Jung-hun, unul dintre susținătorii proiectului.

Conform unui sondaj al Ministerului Educației, 37% dintre elevii de gimnaziu și liceu spun că social media le afectează viața de zi cu zi, iar 22% devin anxioși dacă nu pot accesa conturile lor online.

Coreea de Sud este una dintre cele mai conectate țări din lume, cu 99% din populație online și 98% deținând un smartphone, potrivit Pew Research Center.