Coreea de Sud oprește „Vocea Libertății”. Președintele Lee Jae Myung promite restabilirea dialogului cu Phenianul

Decizia marchează prima oprire a emisiunilor de propagandă în ultimii 15 ani. Programul a fost reluat în mai 2010 în urma atacul nord-coreean asupra vasului sud-coreean Chenoan, soldat cu victime.

Ministerul Apărării a transmis presei că suspendarea face parte din măsurile de detensionare a relațiilor dintre cele două Corei. Anterior, prin acest program erau difuzate atât muzică pop sud-coreeană, cât și informații despre situația internă din Nord, fiind difuzate și știri despre trimiterea de trupe nord-coreene în Războiul din Ucraina.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung, aflat în funcție din luna iunie a promis restabilirea dialogului cu Phenianul și a ordonat armatei să înceteze difuzările de propagandă la graniță. De asemenea, a cerut activiștilor să renunțe la trimiterea de baloane cu materiale peste graniță.

În iulie, o măsură similară a fost luată de Serviciul Național de Informații din Coreea de Sud.