Prima pagină » Știri externe » Coreea de Sud oprește „Vocea Libertății”. Președintele Lee Jae Myung promite restabilirea dialogului cu Phenianul

Coreea de Sud oprește „Vocea Libertății”. Președintele Lee Jae Myung promite restabilirea dialogului cu Phenianul

Ministerul Apărării de la Seul a anunțat luni suspendarea programului radio „Vocea Libertății” prin care transmitea știri și muzică K-pop în Coreea de Nord, în cadrul eforturilor de a reduce tensiunile militare, informează Yonhap.
Coreea de Sud oprește „Vocea Libertății”. Președintele Lee Jae Myung promite restabilirea dialogului cu Phenianul
Sursa foto: X
Radu Mocanu
01 sept. 2025, 09:22, Știri externe

Decizia marchează prima oprire a emisiunilor de propagandă în ultimii 15 ani. Programul a fost reluat în mai 2010 în urma atacul nord-coreean asupra vasului sud-coreean Chenoan, soldat cu victime.

Ministerul Apărării a transmis presei că suspendarea face parte din măsurile de detensionare a relațiilor dintre cele două Corei. Anterior, prin acest program erau difuzate atât muzică pop sud-coreeană, cât și informații despre situația internă din Nord, fiind difuzate și știri despre trimiterea de trupe nord-coreene în Războiul din Ucraina.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung, aflat în funcție din luna iunie a promis restabilirea dialogului cu Phenianul și a ordonat armatei să înceteze difuzările de propagandă la graniță. De asemenea, a cerut activiștilor să renunțe la trimiterea de baloane cu materiale peste graniță.

În iulie, o măsură similară a fost luată de Serviciul Național de Informații din Coreea de Sud.