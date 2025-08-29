Corupție și mită în Coreea de Sud: Kim Keon Hee, fosta primă doamnă, a fost pusă sub acuzare

Kim Keon Hee, soția fostului președinte Yoon Suk Yeol, a fost pusă sub acuzare pentru încălcarea Legii piețelor de capital, a Legii finanțării politice și a legislației privind primirea de mită în scop de mediere a anunțat echipa procurorului special Min Joong-ki.

Ancheta vizează implicarea sa într-o schemă de manipulare a bursei între 2009 și 2012, precum și primirea de sondaje gratuite înaintea alegerilor prezidențiale din 2022, în schimbul sprijinului pentru nominalizarea unui fost deputat al Partidului Puterii Populare.

De asemenea, Kim este suspectată că ar fi primit cadouri de lux de la Biserica Unificării, în schimbul unor favoruri. Fosta primă doamnă a fost inculpată cu două zile înainte de expirarea arestului preventiv.

Kim Keon Hee a fost arestată pe 12 august, iar de atunci a fost audiată de cinci ori, însă, potrivit anchetatorilor, a preferat de cele mai multe ori să își exercite dreptul la tăcere.