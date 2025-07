Cum câștigă bani un sat elvețian din turismul generat de un serial coreean

Satul elvețian Iseltwald a instalat un turnichet cu plată la docul unde s-a filmat serialul coreean „Crash Landing On You”. Aproape 1.000 de turiști vin zilnic să facă poze.

Docul de pe malul Lacului Brienz a devenit celebru după ce a apărut într-un episod din 2020 al serialului romantic sud-coreean de pe Netflix. De atunci, fanii din Asia și din întreaga lume vin să vadă locația din poveste.

So here goes a short video with the Iseltwald Landing Stage. I was lucky enough to take some nice videos. (Dasurv hehe) That’s 5 Swiss francs ladies and gentlemen 😂

I loved it here, besides the crowd at the Landing stage, the town is quiet and peaceful.

