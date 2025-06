Dan: Se reafirmă unitatea transatlantică, o continuare a prezenței americane în Europa

„În primul rând se reafirmă unitatea transatlantică, deci implicit o continuare a prezenției americane în Europa. Apoi, punctul cel mai discutat în săptămânile dinainte și lunile dinainte de acest summit, a fost creșterea contribuției financiare, cheltuielile militare ale fiecăruia dintre aliați și s-a creat această țintă de 5% din produsul Intern Brut până la 2035. Al treilea punct este faptul că acești bani trebuie transformați în capabilități militare și un angajament al statelor membre de a colabora pentru asta. Și ultimul lucru, evident, reafirmarea Rusiei ca pericol și reafirmarea sprijinului pentru Ucraina”, a declarat, la Haga, președintele Nicușor Dan.

El spune că România a agreat cu câteva nuanțe, precizări: „În primul rând, față de chestiunea ca banii să ajungă să fie capabilități militare noi ne-am exprimat din nou faptul că, în cadrul acestor mecanisme de finanțare ale Uniunii Europene, ne dorim ca și aliații NATO, care nu sunt membri, să poată să participe”.

Nicușor Dan spune că a mulțumit aliaților care sunt prezenți în operațiuni în România și a reafirmat din nou că regiunea Mării Negre este importantă: „Față de prezență aliată în România, am reafirmat angajamentul nostru de a investi în facilități pentru a găzdui soldați aliați în România. Am reafirmat sprijinul față de Ucraina, spunând că Ucraina este legată de securitatea întregului flanc estic al NATO și am atras atenția asupra importanței alegerilor parlamentare din Republica Moldova, care o să fie la sfârșit de septembrie”.