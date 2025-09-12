Danemarca taxează dur politica lui Trump și alege să cumpere sistemul de apărare franco-italian, în locul celui american

Amenințările lui Donald Trump de anexare a Groenlandei au început să aibă efect: Danemarca alege sistemul franco-italian de apărare antiaeriană, în locul Patriot-ului american.

Presa internațională califică acest lucru drept „o victorie uriașă pentru Paris și o lovitură pentru Donald Trump” (politico).

Vineri, Ministerul Apărării din Danemarca a publicat un comunicat în care arată: „Forțele Armate Daneze construiesc o apărare antiaeriană terestră care poate proteja civilii, țintele militare și infrastructura critică de amenințările din aer.

Pentru sistemul cu rază lungă, va fi achiziționat SAMP/T, produs de Franța și Italia, în timp ce pentru sistemele cu rază medie se va alege între unul sau mai multe sisteme: NASAMS, produs de Norvegia, IRIS-T, produs de Germania, și VL MICA, produs de Franța”.

Unde duc politicile fiscale exagerate ale lui Trump și pretențiile sale teritoriale

Această achiziție are și un simbolism anume, pentru că este primul test al disponibilității Europei de a limita achizițiile din SUA, ca reacție la lipsa de fiabilitate a lui Trump, la care se adaugă și repetatele amenințări ale acestuia de anexare a Groenlandei – o parte autonomă a Regatului Danemarcei.

Sébastien Lecornu, nou-numitul premier francez, înregistrează achiziția Danemarcei drept o victorie strălucită, mai ales că acesta a făcut un lobby puternic pentru sistemele de apărare franco-italiene pe vremea când era ministru al Internelor, promovându-le drept „mult mai bune” decât Patriot.

În afară de Franța și Italia, Danemarca este prima țară europeană care achiziționează sistemul SAMP/T (Sol-Air Moyenne Portée / Terrestre – Sol-Aer-Rază-Medie / Terestru), realizat de MBDA și Thales.

„Sistemele au fost selectate pe baza unei evaluări generale a factorilor operaționali, economici și strategici”, a precizat Ministerul danez al Apărării.

Costurile totale legate de achiziția și operarea sistemelor terestre de apărare antiaeriană și antirachetă sunt estimate la 58 miliarde de coroane (7,7 miliarde de euro).

Ce este sistemul SAMP/T

Sistemul SAMP/T este un sistem de rachete sol-aer cu rază medie și lungă, dezvoltat în comun de Franța și Italia, construit de consorțiul format din MBDA și Thales, Eurosam.

Sistemul SAMP/T folosește rachete Aster 30 și este conceput să apere atât forțe armate, cât și infrastructură critică, împotriva avioanelor, dronelor, rachetelor de croazieră și rachetelor balistice tactice.

Sistemul a fost dezvoltat între anii 1980 – 1990 de către Franța și Italia, prin consorțiul Eurosam. În deceniul următor au fost testate rachetele Aster 15 și Aster 30, concepute pentru apărarea navală și terestră.

Sistemul SAMP/T a intrat oficial în serviciu în Franța și Italia în 2008.

În funcție de variantă Aster, sistemul are o rază de acțiune de până la 100 – 120 km și are o altitudine maximă de interceptare de peste 20 km.

Poate fi montat ușor pe tancuri 8 x 8 și, de asemenea, poate fi ușor de dislocat. Este dotat cu radar Arabel multifuncțional 3D de la Thales.

În 2016, sistemul SAMP/T a fost trimis în Turcia de către cele două țări, pentru apărarea frontierei NATO de amenințările din Siria.

În 2023, Franța și Italia au trimis un sistem SAMP/T în Ucraina, ca parte a sprijinului european.

Există deja o versiune modernizată, numită SAMP/T NG (Noua Generație), dotată cu un radar mai performant (Kronos Grand Mobile High Power) și rachete Aster 30 Block NT, capabile să intercepteze rachete balistice cu rază medie.

Sistemul SAMP/T este considerat superior celui american. Acesta are costuri mai bune raportate la performanță, este mai mobil, mai flexibil și mai modern, față de Patriot, care e mai vechi și mai uzat.

Achiziționarea sa de către Danemarca este un semnal clar de independență față de SUA și de susținere a industriei europene de apărare.