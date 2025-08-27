Demiterea lui Macron: cum ar funcționa procedura pe care opoziția vrea să o lanseze în Franța

Jean-Luc Mélenchon, liderul Partidului Franța Nesupusă (LFI), a inițiat procedurile pentru potențiala demitere a președintelui Emmanuel Macron, un demers care nu a avut deloc succes în a V-a Republică. Jean-Luc Mélenchon argumentează că, în cazul demiterii premierului prin moțiune de cenzură, trebuie forțat și președintele Macron să plece.

„Trebuie să îl împiedicăm pe domnul Macron să numească a treia oară un prim-ministru care ar face aceeași politică. Iată de ce trebuie să îl demitem. Haosul este Macron”, a argumentat Jean-Luc Mélenchon.

La rândul său, Jean-François Copé unul dintre liderii partidului Republicanii, a solicitat demisia președintelui Emmanuel Macron, în contextul crizei politice și economice din Franța.

Procedura constituțională pentru demiterea unui președinte

În a V-a Republică Franceză, există posibilitatea efectivă de a-l destitui pe președintele Franței, așa cum arată Articolul 68 al Constituției, care afirmă că un președinte ”nu poate fi demis decât în cazul neîndeplinirii atribuțiilor, ceea ce ar însemna incompatibilitatea exercitării mandatului”. Procesul este foarte codificat și depinde de voința majorității parlamentare.

Pentru lansarea procedurilor, este necesară organizarea unei ședințe reunite a Parlamentului, care va fi considerată „Înalta Curte”, o jurisdicție specială ce poate decide demiterea președintelui statului. Proiectul de rezoluție trebuie susținut de cel puțin zece la sută din parlamentari, adică de 58 de membri ai Camerei Deputaților și de 35 de senatori.

În cadrul ”Înaltei Curți”, va trebui formată o comisie specială pentru audierea președintelui Macron. Dezbaterile vor fi publice, demiterea va fi decisă inițial prin vot secret, iar, ulterior, confirmată cu o majoritate de două-treimi.

„În a V-a Republică nu a fost demis niciun președinte al Franței, întrucât procedura este foarte complicată”, notează cotidianul Le Parisien, amintind că Emmanuel Macron a fost vizat deja de o tentativă în 2024, iar Francois Hollande în 2016.

Procedura formațiunii Franța Nesupusă va fi lansată pe 23 septembrie, dar are șanse mici să obțină o majoritate parlamentară de două-treimi, citează gandul.ro.