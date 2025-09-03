Prima pagină » Știri externe » Dispozitiv cerebral uimitor: AI-ul a reușit să ajute persoane paralizate să miște brațe robotice

Dispozitiv cerebral uimitor: AI-ul a reușit să ajute persoane paralizate să miște brațe robotice

Un bărbat cu paralizie parțială a reușit să folosească un braț robotic grație unui dispozitiv care citește semnalele creierului și colaborează cu inteligența artificială (AI).
Petre Apostol
03 sept. 2025

Potrivit unui studiu publicat luni în jurnalul Nature, dispozitivul funcționează ca un fel de „co-pilot”. AI-ul anticipează ce vrea utilizatorul să facă și îl ajută să îndeplinească sarcinile. Bărbatul a reușit să mute blocuri colorate pe o masă aproape fără greșeală, 93% din timp, în timp ce fără ajutorul dispozitivului nu putea să ducă sarcina la bun sfârșit.

„Acești co-piloți AI colaborează cu utilizatorul și îl ajută să-și atingă obiectivele”, spune Jonathan Kao, cercetător la Universitatea California, Los Angeles.

Dispozitivele de acest tip pot îmbunătăți considerabil viața persoanelor cu dizabilități, explică Zhengwu Liu de la Universitatea din Hong Kong: „Este un mod de a crea un sistem hibrid om–mașină mai puternic”.

Însă specialiștii atrag atenția că AI-ul nu trebuie să preia complet controlul. „Autonomia partajată nu trebuie să vină în detrimentul utilizatorului. AI-ul poate interpreta greșit intențiile, mai ales când controlează un dispozitiv extern, cum ar fi un braț robotic”, avertizează Mark Cook, neurolog la Universitatea din Melbourne.

Cercetătorii lucrează în continuare pentru a perfecționa aceste dispozitive și pentru a le integra, în viitor, și în interfețe cerebrale invazive.