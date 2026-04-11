Distrugătoarele americane au intrat în Strâmtoarea Ormuz

Potrivit Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), navele USS Frank E. Peterson și USS Michael Murphy au intrat în zonă ca parte a unei misiuni mai ample menite să asigure că strâmtoarea este complet curățată de minele marine despre care Washingtonul spune că au fost plasate anterior de Gardienii Revoluției din Iran.

Amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM, a declarat că forțele americane au început „stabilirea condițiilor” pentru deschiderea unei noi rute sigure pentru navigația comercială, iar în zilele următoare la operațiune vor participa și drone subacvatice.

Mass-media de stat iraniană a susținut anterior că un vas militar american ar fi fost obligat să se întoarcă din drum după un avertisment transmis de forțele iraniene. Până acum, această versiune nu a fost confirmată independent, iar anunțul oficial al CENTCOM privind traversarea distrugătoarelor americane indică, dimpotrivă, că navele SUA au operat în strâmtoare și în Golful Arabiei.

Strâmtoarea Ormuz este unul dintre cele mai sensibile puncte de tranzit din lume: în prima jumătate a anului 2025, pe aici au trecut în medie 20,9 milioane de barili pe zi, echivalentul a aproximativ 20% din consumul global de lichide petroliere, potrivit Energy Information Administration din SUA. Blocajele și restricțiile impuse în ultimele săptămâni au zguduit piețele energiei și au alimentat creșterea prețurilor la petrol și carburanți.

În paralel, la Islamabad au început sâmbătă negocieri directe între delegațiile SUA și Iranului, găzduite de Pakistan, în încercarea de a transforma armistițiul fragil într-un acord mai larg. Reuters descrie discuțiile drept cele mai importante contacte la acest nivel dintre cele două state de după Revoluția iraniană din 1979, într-un context marcat de neîncredere profundă și de poziții încă foarte îndepărtate privind viitorul strâmtorii, sancțiunile și programul nuclear iranian.

Primele semne de reluare a traficului

Primele semne de reluare limitată a traficului comercial au apărut tot sâmbătă: trei superpetroliere au traversat Strâmtoarea Ormuz, în ceea ce pare să fie primul val de plecări din Golf după acordul de încetare a focului dintre SUA și Iran. Datele de shipping citate de Reuters arată însă că revenirea la fluxuri normale este încă departe, iar navigația rămâne puternic afectată de riscurile militare și de incertitudinea diplomatică.