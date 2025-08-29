Dmitri Medvedev a avertizat că Moscova va trata Austria la fel ca Suedia și Finlanda, care au decis să adere la NATO după izbucnirea războiului din Ucraina, scrie Newsweek.

„Acum, rațiunea cedează locul instinctului de turmă. Urmând exemplul Finlandei și Suediei, establishmentul austriac – încurajat de Bruxelles-ul însetat de sânge – alimentează dezbaterea publică privind abandonarea neutralității consacrate în Constituție în favoarea aderării la NATO”, a scris fostul președinte rus într-un editorial publicat pe site-ul rus RT.

Neutralitatea Austriei a poziționat de mult timp Viena ca un loc cheie pentru diplomația internațională, găzduind organizații precum ONU, AIEA, OSCE și OPEC. Medvedev a amenințat că va reconsidera locația acestor instituții în cazul în care Austria va avea aspirații de aderare la NATO.

În editorialul semnat, Medvedev a invocat faptul că neutralitatea Austriei este protejată de Tratatul de stat austriac din 1955 și de Memorandumul de la Moscova. El susține că orice mișcare în direcția aderării la NATO ar încălca dreptul internațional.

Austria nu face parte din NATO, însă relațiile sale cu Alianța Nord-Atlantică se desfășoară în cadrul Parteneriatului pentru Pace, la care Viena a aderat în 1995. NATO și Austria cooperează activ în operațiuni de sprijinire a păcii și au dezvoltat o cooperare practică într-o serie de alte domenii.