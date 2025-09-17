Tot mai mulți studenți din UE suferă de afecțiuni mintale. De la ce vârstă apar aceste probleme?

Presiunile financiare și academice, dar și sentimentul de însingurare cu care tinerii se confruntă îi afectează tot mai mult, potrivit Euronews.

Potrivit unui raport din 2022, patru din zece studenți din UE se confruntă cu dificultăți legate de sănătatea lor mentală, iar cel puțin unul din cinci suferă de o afecțiune mintală.

Un studiu mult mai recent, demarat de organizația non-profit „Nightline France”. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 15.000 de persoane, din țări europene precum Germania, Irlanda, Franța și Austria, dar și persoane din Marea Britanie, acolo unde studiul sugerează că situația tinerilor s-a înrăutățit.

Afecțiunile mentale în rândul tinerilor sunt în creștere. Autorii raportului pun această intensificare pe seama presiunii academice, a problemelor financiare, dar și pe creșterea numărului de studenți care se simt însingurați sau izolați.

Afecțiunile mintale de care suferă tinerii

Cei mai mulți dintre tinerii chestionați suferă de depresie și anxietate. Șapte din zece respondenți au declarat că se confruntă cu aceste stări.

Un sfert dintre tinerii chestionați se confruntă cu Tulburare de Hiperactivitate cu Deficit de Atenție (ADHD). Aproximativ doi din zece tineri ajung să dezvolte tulburări alimentare, iar unul din zece tineri suferă de o tulburare de personalitate, potrivit studiului. De asemenea, un procent de 8% din au o problemă legată de adicții.

Potrivit raportului, în UE, majoritatea tulburărilor de sănătate mintală apar înainte de vârsta de 25 de ani, iar aproape jumătate încep să-i afecteze pe preadolescenți și adolescenți, apărând până în vârsta de 14 ani.