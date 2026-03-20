Două persoane arestate după ce au încercat să intre într-o bază a UK unde sunt submarine nucleare

Forțele de ordine au declarat că au fost informate despre două persoane care încercau să intre în bază – unde se află submarinele care transportă sistemul nuclear Trident al Marii Britanii – joi, în jurul orei 17:00, scrie Sky News.

Un purtător de cuvânt a declarat: „Un bărbat în vârstă de 34 de ani și o femeie de 31 de ani au fost arestați în legătură cu acest incident, iar anchetele sunt în curs de desfășurare”.

Potrivit agenției de știri AP, bărbatul arestat este iranian.

Un purtător de cuvânt al Marinei Regale a declarat: „Poliția Scoțiană a arestat două persoane care au încercat fără succes să intre în Baza Navală HM Clyde joi, 19 martie. Întrucât problema face obiectul unei anchete în curs, nu vom face alte comentarii”.