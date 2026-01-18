Două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. Cel puțin două persoane au murit

Mai multe persoane sunt blocate după ce două trenuri de mare viteză au deraiat duminică în sudul Spaniei, a anunțat poliția spaniolă. Numărul acestora este, deocamdată, necunoscut.

Accidentul s-a produs în Adamuz, lângă Cordoba. Un număr necunoscut de pasageri au fost răniți, a declarat Garda Civilă.

Unul dintre trenuri plecase din Málaga și se îndrepta spre Madrid când a deraiat.

Un al doilea tren, cu destinația Huelva și care circula pe o linie adiacentă, a deraiat și el în urma incidentului.

Amploarea incidentului nu este deocamdată clară.