Drona de la Galați și tăcerea țipătoare a Moscovei: ce spune presa rusă neoficială despre primul atac pe pământ NATO

Kremlinul tace, dar publicațiile de limbă rusă nu.

Lumea rusă online se împarte în două voci ireconciliabile. Compararea lor spune mai mult despre Rusia de azi decât orice declarație oficială.

Vocea I: Ossetia.tv – fabrica de îndoială

Ossetia.tv, publicație pro-Kremlin din Osetia de Nord, a acoperit incidentul cu o meticulozitate suspectă.

În textul lor, drona nu este rusească – este „necunoscută”, despre care „presa românească declară că ar fi rusească.” Ministerul Apărării de la București este citat, dar concluziile sale sunt imediat relativizate: „lipsesc concluziile definitive și confirmările.”

Publicația explică pe un ton cvasiacademic: drona „ar fi putut pierde controlul din cauza unei defecțiuni tehnice, a unei erori de software sau a unor factori externi, inclusiv condițiile meteorologice.”

Experții lor recomandă „analiza criminalistică a sistemelor de navigație” și stabilirea „dacă aeronava era echipată cu un sistem de returnare automată.”

Este un text de manual al dezinformării prin proceduralism: nu negi, nu confirmi, ceri „mai multe date”, sugerezi că totul e prematur.

Victimele sunt menționate în treacăt.

Originea rusă e pusă constant sub semnul întrebării. Mesajul subliminal e limpede: poate că România și NATO fabrică un incident.

Același tipar fusese folosit în septembrie 2025, când ambasadorul rus Oleg Lipayev declarase că un incident asemănător ar fi fost „o provocare deliberată a Ucrainei.”

Vocea a II-a: Ponomaroleg – cinismul lucid

La polul opus, analistul independent Oleg Ponomari – urmărit de sute de mii de oameni pe canalele de socializare rusofone – nu a pierdut timp cu eufemisme.

Identificarea a fost imediată: Shahed rusesc, fără dubiu.

Dovezile? Sunetul caracteristic al motorului și faptul că, în același moment, canalele de monitorizare înregistrau 20 de drone rusești atacând raionul Izmail din Odessa.

Dar mai interesantă decât identificarea e predicția sa cinică, scrisă la câteva ore după impact: „Vă spun imediat ce se va întâmpla: Articolul 4 NATO. Se vor aduna, vor discuta, se vor dispersa. Îl vor chema pe ambasadorul rus și își vor exprima îngrijorarea. Vor aloca câteva sute de milioane pentru un Zid al Dronelor inutil, care nu va fi niciodată implementat. Și îl vor mușamaliza rapid, mai ales că nu au existat victime.”

Ponomari recunoaște greutatea istorică a momentului – „este prima dată când o dronă rusească atacă o clădire rezidențială într-o țară NATO” – dar nu are nicio iluzie despre consecințe. Din perspectiva sa, NATO a instituit deja un precedent periculos: toleranța față de escaladare graduală, atâta timp cât nu există morți.

Tăcerea ca strategie

Kremlinul oficial – TASS, RIA Novosti, Peskov – nu a emis nicio declarație despre incident la orele dimineții de vineri.

Kremlinul nu neagă, nu confirmă, nu regretă, nu se scuză.

Această tăcere nu este întâmplătoare.

Ea funcționează pe mai multe niveluri simultan.

În primul rând, orice recunoaștere, chiar și indirectă, ar transforma incidentul dintr-un „accident de frontieră” într-un act de agresiune asupra unui stat NATO – cu implicații juridice și politice pe care Moscova nu și le poate permite.

În al doilea rând, tăcerea lasă loc ecosistemului pro-Kremlin – publicații ca Ossetia.tv – să planteze îndoiala în spațiul informațional, fără ca Rusia să se compromită oficial.

În al treilea rând, precedentul creat de cele 28 de incidente anterioare, toate urmate de proteste diplomatice și nicio consecință militară, sugerează Moscovei că strategia funcționează.

Analistul Ponomari are dreptate cel puțin în privința unui lucru: fiecare incident tolerat ridică pragul pentru următorul.