După Soros, Zelenski: noul „dușman” din arsenalul electoral al lui Orban

În centrul campanii s-a aflat tot mai des și imaginea lui Volodimir Zelenski. Mii de panouri publicitare, multe surprise de jurnaliștii Mediafax chiar de la intrarea pe teritoriul maghiar, l-au prezentat mai întâi ca „marionetă a Bruxelles-ului”, apoi ca aliat al liderului opoziției, Peter Magyar, al cărui partid Tisza conduce în unele sondaje în fața Fidesz. Zelenski a devenit și figura centrală a unei campanii relansate de tipul celei folosite în trecut împotriva lui George Soros, sub sloganul „Nu-l lăsați pe Zelenski să râdă la urmă”.

În presa controlată de guvern, Ucraina este descrisă constant drept un stat corupt, devastat de război și asociat cu traficul de persoane, droguri și alte forme de criminalitate. Spre deosebire de campaniile anterioare ale Fidesz, care au vizat figuri precum George Soros, „ideologia de gen”, Bruxelles-ul sau migranții, actuala ofensivă politică are ca țintă, pentru prima dată, un stat suveran străin.

Această escaladare s-a reflectat și în materialele de campanie. Politicieni Fidesz și membri ai guvernului au distribuit numeroase videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale, în care apar soldați ungari răniți, sicrie și scene de execuție într-un context de război.

Tema este considerată utilă și pe termen lung în logica electorală a Fidesz, întrucât eventualele parcursuri ale Ucrainei către UE sau NATO pot rămâne ani de zile subiecte de dezbatere publică. Sprijinul pentru Ucraina și perspectiva aderării sale la UE rămân teme profund polarizante în societatea ungară, iar o mare parte a electoratului continuă să fie de acord cu poziția guvernului. Un sondaj, VOKS2025, bazat în principal pe voturi din zona proguvernamentală, a respins covârșitor posibilitatea aderării Ucrainei la UE.

Chiar și partidul de opoziție Tisza adoptă o poziție rezervată pe acest subiect. În programul său oficial, formațiunea susține că toate statele candidate trebuie să îndeplinească aceleași condiții, pe care Ucraina nu le întrunește în prezent. Manifestul partidului precizează că Tisza nu ar sprijini o aderare accelerată a Ucrainei la UE și că, în momentul în care problema va deveni concretă, în Ungaria ar urma să fie organizat un referendum cu caracter obligatoriu.

Viktor Orban și campania anti-Ucraina și Zelenski

Retorica guvernului ungar față de Rusia și Ucraina s-a schimbat radical în ultimii 16 ani, de la venirea lui Viktor Orban la putere, transformându-se într-un discurs tot mai favorabil Kremlinului și tot mai ostil Kievului. În paralel, mașinăria media apropiată partidului de guvernământ Fidesz a abandonat tonul critic față de Vladimir Putin și a început să promoveze imaginea Rusiei ca bastion al valorilor conservatoare, naționale și tradiționale.

Schimbarea s-a accentuat odată cu declanșarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022, chiar în ultimele săptămâni ale campaniei parlamentare din Ungaria. După o scurtă perioadă de ezitare, presa afiliată Fidesz a reluat mesajul oficial potrivit căruia Ungaria „este de partea păcii” într-un conflict între două state străine. În același timp, opoziția unită a fost prezentată drept tabăra „pro-război”, iar unul dintre principalele mesaje de campanie ale Fidesz a fost că adversarii politici ar trimite trupe ungare în războiul din Ucraina dacă ar ajunge la guvernare.

Strategia s-a dovedit eficientă electoral. În aprilie 2022, Viktor Orban a obținut din nou o majoritate de două treimi în Parlament, pentru a patra oară consecutiv, iar în discursul de victorie l-a menționat inclusiv pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski printre adversarii săi.

Mesajele au devenit și mai dure în 2024, în perspectiva alegerilor europarlamentare și locale, când liderii Fidesz au prezentat scrutinul drept o chestiune de „viață și moarte”. Oficialii partidului au susținut că doar Fidesz poate împiedica implicarea Ungariei într-un război care „nu are nimic de-a face” cu țara și că numai actuala putere poate garanta siguranța cetățenilor.

În 2025, campania a intrat într-o nouă etapă, marcată de o retorică antiucraineană și mai agresivă. Propaganda guvernamentală a acuzat Ucraina nu doar pentru dificultățile economice și inflația provocată de război, ci și pentru presupuse încercări de a influența afacerile interne ale Ungariei. Totodată, aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană a fost prezentată drept o amenințare majoră pentru blocul comunitar.