Elveția retrage din magazine o folie PVC transparentă. Substanțele din compoziție pot afecta fertilitatea

Autoritățile din Elveția au anunțat miercuri retragerea de pe piață a unei folii PVC transparente, vândută la metru, după ce testele au arătat un conținut prea ridicat de ftalați. Potrivit Cancelariei Federale a Elveției, nivelul acestor substanțe depășește limitele admise, motiv pentru care produsul a fost retras și nu mai trebuie utilizat.

Nivel periculos de ftalați

„Produsele testate sau părți ale acestora prezintă o concentrație prea mare de ftalați, care pot avea efecte negative asupra reproducerii”, au comunicat oficialitățile elvețiene.

Ftalații sunt substanțe chimice adăugate în plastic pentru a-l face mai flexibil și se găsesc frecvent în foliile PVC, în cablurile electrice și cabluri electronice cu izolație moale, în jucăriile din plastic sau perdele de duș. De asemenea, îi conțin ambalajele alimentare, precum folia pentru sandwich-uri, tuburile de sosuri sau ketchup, pungi flexibile și unele recipiente din plastic moale.

Acești compuși chimici sunt strict reglementați în Uniunea Europeană și în alte state, deoarece pot afecta sistemul hormonal și fertilitatea, în special în cazul expunerii repetate.

Produs utilizat pe scară largă

Folia retrasă este un material din plastic transparent, flexibil, cunoscut în mod obișnuit ca „folie PVC cristal” sau „geam din plastic”, vândut la metru. Acesta tip de folie este folosită frecvent pentru protejarea suprafețelor – mese, birouri, închiderea teraselor, separarea spațiilor comerciale sau industriale.

Aspectul său transparent și flexibilitatea îl fac o alternativă populară la sticlă în anumite utilizări.

Autoritățile elvețiene au cerut ca produsele, fabricate de compania Da Moreno SA, să nu mai fie utilizate, iar cumpărătorii să le returneze magazinelor. „Consumatorii sunt rugați să nu le mai folosească și să le returneze la punctele de vânzare. Suma achitată va fi rambursată integral”, a transmis Cancelaria Federală.