Escaladare în războiul din Orientul Mijlociu: SUA lovesc un sit nuclear iranian, iar Iranul atacă un petrolier în apropiere de Dubai

Un atac atribuit Statelor Unite a lovit marți dimineață orașul iranian Isfahan, provocând o explozie masivă și o minge de foc vizibilă pe cer. Zona vizată găzduiește una dintre instalațiile nucleare importante ale Iranului, unde ar putea fi depozitate cantități de uraniu îmbogățit. Președintele american Donald Trump a distribuit imagini video cu atacul, în care se văd explozii puternice în apropierea unor poziții militare din zona muntelui Soffeh. Iranul nu a confirmat oficial lovitura până în acest moment, mai scrie AP.

This is NOT what people think it is. The U.S. just dropped 2,000-lb bunker busters on Iran… But it wasn’t a “missile city.” • Donald Trump shared footage of massive explosions

• Strike hit a large ammunition depot in Isfahan

• Secondary explosions = stored weapons… pic.twitter.com/4XR8jbwot9 — welomoney (@finscann) March 31, 2026

Imagini satelitare realizate înainte de izbucnirea conflictului sugerau că Iranul ar fi mutat o parte din stocul său de uraniu îmbogățit într-un tunel al centrului nuclear din Isfahan.

Iranul lovește un petrolier în apropierea Dubaiului

La scurt timp după atacul asupra Isfahanului, un petrolier kuweitian complet încărcat a fost lovit de o dronă iraniană în apele din apropierea Dubaiului. Nava a luat foc, însă incendiul a fost stins ulterior, potrivit autorităților din Emiratele Arabe Unite. Resturi provenite de la o dronă interceptată au căzut într-o zonă rezidențială din Dubai, rănind patru persoane. În paralel, Bahrainul a activat sirenele de raid aerian, iar Arabia Saudită a anunțat că a interceptat trei rachete balistice lansate spre capitala Riad.

Victime în creștere și reuniune de urgență a Consiliului de Securitate

În paralel cu escaladarea conflictului, situația de securitate din regiune rămâne extrem de tensionată. Israelul a anunțat moartea a patru soldați în luptele din Liban, unde armata israeliană se confruntă cu gruparea Hezbollah. În mai puțin de 24 de ore au fost uciși și trei membri ai forțelor de menținere a păcii ale ONU, determinând convocarea unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate.

Potrivit datelor oficiale, peste 1.900 de persoane au murit în Iran de la începutul conflictului. În Israel au fost raportate 19 victime, iar în Liban peste 1.200 de oameni au fost uciși, în timp ce peste un milion au fost nevoiți să își părăsească locuințele.