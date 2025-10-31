Europol a sprijinit Republica Moldova și Ucraina în ancheta mercenarilor ruși

Europol a transmis printr-un comunicat de presă că a sprijinit a doua fază a unei anchete desfășurate de Poliția Republicii Moldova și Poliția Ucraineană împotriva mercenarilor ruși.

Echipa centrală pentru criminalitate internațională a Europol a ajutat autoritățile naționale în identificarea suspecților presupuși a fi implicați în crime de război. Reprezentanții Europol au mai comunicat că Unitatea UE de semnalare a conținutului pe internet a sprijinit, de asemenea, ziua de acțiune, care s-a concentrat asupra persoanelor implicate în crime de război comise în timpul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

„În total, ancheta a condus la identificarea a un total de 654 de membri ai companiilor militare private rusești Wagner și Redut implicați în operațiuni de luptă împotriva Ucrainei. Printre acești suspecți se numără cetățeni din Ucraina, Moldova, Kazahstan, Uzbekistan, Tadjikistan, Turkmenistan, Azerbaidjan, Armenia și Bosnia și Herțegovina. Se crede că aceste persoane au comis crime de război, cum ar fi acte de violență sexuală, execuții de prizonieri de război și execuții de civili”, se precizează în comunicat.

Cum a sprijinit Europol ancheta

În timpul anchetei, autoritățile ucrainene au comunicat țărilor în cauză, prin intermediul canalelor securizate ale Europol, 280 de nume ale unor cetățeni străini suspectați de implicare în operațiuni de luptă. De la începutul anchetei, autoritățile naționale au descoperit locuri de recrutare și antrenament, au cartografiat structurile de comandă și au documentat crime de război, inclusiv execuțiile de civili, utilizarea armelor interzise și atacuri asupra orașelor ucrainene. Până în prezent, 11 cetățeni ucraineni au fost inculpați pentru înaltă trădare pentru că s-au alăturat formațiunilor Wagner și Redut.

Europol transmite că a sprijinit ancheta prin facilitarea schimbului de informații și furnizarea de sprijin analitic specializat, axat pe potențiala implicare a acestor persoane în crime de război comise în Ucraina. În zilele de acțiune, Europol a înființat un post de comandă virtual pentru a facilita comunicarea între autoritățile implicate. De asemenea, a consolidat colectarea de informații prin compararea datelor operaționale în timp real cu bazele sale de date, inclusiv cercetarea OSINT.

„Europol sprijină eforturile comune de a desființa infracțiuni grave și organizate, precum și rețelele criminale care amenință securitatea UE și a vecinătății sale. În acest scop, Europol a stabilit cadre robuste de cooperare operațională și strategică cu Ucraina și Republica Moldova, ca parte a vecinătății estice a UE. Europol a semnat un acord operațional cu Ucraina, care a fost semnat în decembrie 2016 și a intrat în vigoare în august 2017. Europol și Republica Moldova au semnat un acord operațional la sfârșitul anului 2014, care a fost apoi actualizat în 2020. Aceste parteneriate permit Europol să faciliteze schimbul de informații și alinierea activităților operaționale și să coordoneze răspunsurile forțelor de ordine la nivel transfrontalier”, se precizează în comunicatul Europol.