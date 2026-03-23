Evoluții în privința războiului din Orientul Mijlociu. Donald Trump anunță „puncte majore de acord” în discuțiile cu Iranul

Președintele Donald Trump a declarat luni că există „puncte majore de acord” cu Iranul, după o serie de discuții care au continuat până târziu duminică seara, scrie CNN.

Președintele american a declarat că există șanse reale pentru o înțelegere între cele două părți.

Trump a făcut declarațiile pe aeroportul din West Palm Beach, unde și-a petrecut weekendul, și a anunțat în fața reporterilor că direcția negocierilor este una pozitivă.

„Vom vedea unde duc”, a declarat Donald Trump în cadrul unor declarații de presă.

Ulterior, acesta a anunțat că este optimist în privința negocierilor privind pacea.

„Au mers, aș spune, perfect”, a spus el, adăugând că inițiativa a venit din partea Iranului.

„Aș spune că, dacă vor continua cu asta, se va pune capăt acelei probleme, acelui conflict și cred că îl va pune capăt foarte, foarte substanțial.”

Donald Trump a mai precizat că doi dintre apropiații săi, Steve Witkoff și Jared Kushner, au participat la aceste negocieri.

Totuși, Trump nu a oferit multe detalii despre declarațiile părții iraniene, limitându-se la a spune că discuțiile au avut loc cu un lider „respectat”, care nu este liderul suprem Mojtaba Khamenei.

Potrivit președintelui american, SUA și Iranul își doresc să se ajungă la o soluție cât mai repede.

„Își doresc foarte mult să facă o înțelegere. Și noi am dori să facem o înțelegere”, a spus acesta.

El a mai precizat că urmează noi convorbiri telefonice și o întâlnire directă „foarte, foarte curând”.

Președintele american a indicat și un termen scurt pentru evoluția negocierilor.

„Avem o perioadă de cinci zile, vom vedea cum merge. Dacă merge bine, vom ajunge să rezolvăm problema. Altfel, vom continua să ne bombardăm inimioarele”, a spus Trump.

El a mai spus că Statele Unite vor să să primească garanții sigure că Teheranul nu va dezvolta arme nucleare. „Vrem să nu vedem nicio bombă nucleară, nicio armă nucleară”, a spus el.

Liderul american a declarat că SUA ar dori să preia uraniul îmbogățit al Iranului, ca parte a unei eventuale înțelegeri: „Praful nuclear. Vom dori asta. Și cred că îl vom obține. Am fost de acord cu asta”.