Explozie raportată în regiunea Oriol din Rusia. Locuitorii susțin că a fost un atac cu rachete

Locuitorii au declarat că au auzit mai multe explozii în Oriol și au postat imagini ale atacului pe rețelele de socializare, a raportat canalul de știri Telegram Astra citat de The Kyiv Independent.

Potrivit localnicilor, părea că orașul era atacat cu rachete.

Guvernatorul regiunii Oriol, Andrei Klichkov, a afirmat că drone ucrainene ținteau regiunea și că unitățile ruse de apărare aeriană au distrus UAV-urile. Resturile dronelor interceptate au avariat case și o clădire anexă, a spus el.

Cu mai puțin de o săptămână înainte, Marina ucraineană a declarat că a lovit centrala termică din Oriol (TPP) cu rachete de croazieră Neptune produse în țară. Anunțul Marinei a urmat rapoartelor privind incendii la instalație.

Kievul vizează în mod regulat instalații militare și industriale din Rusia și din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia.