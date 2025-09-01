Familie din Franţa găsită moartă în apartament. Ancheta unui dublu infanticid

Primele elemente, în special descoperirea unei seringi lângă corpul femeii, orientează ancheta deschisă de parchetul din Lyon spre pista unui dublu infanticid urmat de un suicid, fără asistenţă exterioară.

Descoperirea macabră, dezvăluită de cotidianul Le Progres, a fost făcută de o prietenă a familiei. Ea fusese sunată de părinţii mamei, îngrijoraţi că nu au ştiri de vineri, precizează AFP. Înfricoşată, a sunat imediat poliţia.

Primele constatări ale poliţiei nu au relevat nicio urmă de intrare prin efracţie, nici alte urme suspecte în apartament. Nu pare să fi existat intervenţia unei alte persoane, a indicat o sursă apropiată anchetei, deschise pentru omor involuntar, pentru AFP.

„În această etapă, nicio pistă nu este exclusă”, indică parchetul din Lyon pentru Le Figaro. „Investigaţiile care continuă vizează determinarea cauzelor şi circumstanţelor acestor decese”. În aşteptarea rezultatelor autopsiilor, anchetatorii privilegiază, „deocamdată”, ipoteza conform căreia mama şi-ar fi ucis copiii înainte de a se sinucide, conform acestei surse.

Rămăşiţele mamei, ale fiului său de 4 ani şi ale fiicei sale de 6 ani au fost extrase din imobilul din cartierul rezidenţial din centrul Villeurbanne duminică la sfârşitul după-amiezii. Această dramă aminteşte de un alt dublu infanticid, comis în 2018 la Limonest (Rhône), de o mamă care nu a comis suicid.