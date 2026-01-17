Femeie condamnată pentru fraudă, grațiată a doua oară de Trump. Prima grațiere a fost în precedentul mandat

Femeia care se numește Adriana Camberos a aflat în această săptămână că va fi eliberată din închisoare, potrivit Le Figaro. Președintele SUA a semnat mai multe grațieri prezidențiale, inclusiv pentru femeia care mai fusese grațiată la finalul primului mandat al lui Trump, relatează The New York Times.

Prima dată Adriana Camberos a fost condamnată pentru rolul său într-o vastă schemă comercială frauduloasă care implica vânzarea a milioane de sticle contrafăcute de băutură energizantă. Ea a primit o pedeapsă de 26 de luni de închisoare fiind încarcerată în decembrie 2019. Donald Trump, în ultimele zile ale primului său mandat, a decis să o grațieze ceea ce a dus la eliberarea ei anticipată în 2021.

Potrivit procurorilor federali, la scurt timp după eliberarea din închisoare, Adriana Camberos și fratele ei, Andres, au fost implicați, într-un nou caz de fraudă. Cei doi au fost condamnați la închisoare în 2024 pentru o schemă frauduloasă care a implicat exporturi. În cele din urmă, ea și fratele ei au fost grațiați.

Un oficial al Casei Albe, citat de New York Times, a spus că deciziile de grațiere vizează corectarea pedepselor considerate excesive sau a urmăririlor penale considerate motivate politic. În cazul Adrianei Camberos, susținătorii ei au susținut că ea și fratele ei au fost vizați de procurori din cauza comutării primei pedepse.

Cazul Camberos face parte dintr-o serie amplă de grațieri. Mai mulți politicieni, oficiali și oameni de afaceri, condamnați pentru finanțarea campaniilor electorale, infracțiuni financiare sau trafic de informații, au primit grațierea prezidențială.