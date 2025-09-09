Flotila din Gaza susține că una dintre ambarcațiunile sale a fost „lovită”. Greta Thunberg participă la misiunea umanitară

Ambarcațiunea, care se afla în apele tunisiene, „a fost lovită de ceea ce se bănuiește a fi o dronă ”, a anunțat Flotila Global Sumud pe Instagram.

Incendiul a fost stins rapid, a relatat un jurnalist AFP aflat la fața locului în Sidi Bou Said, lângă Tunis. Toți pasagerii și membrii echipajului sunt în siguranță.

La rândul său, Garda Națională Tunisiană a declarat că nu a detectat „nicio dronă ”.

„Conform constatărilor preliminare, un incendiu a izbucnit la vestele de salvare de la bordul unei nave ancorate la 50 de mile de portul Sidi Bou Said și provenind din Spania. Ancheta continuă și nu au fost detectate drone ”, a declarat pentru AFP Houcem Eddine Jebabli, purtător de cuvânt al Gărzii Naționale.

Operațiunea „Flotila Globală Sumud”, „cea mai mare misiune civică navală întreprinsă vreodată”, își propune să mobilizeze teritoriul palestinian pentru a deschide un canal umanitar permanent și „să pună capăt genocidului continuu al poporului palestinian ”.

Personalități precum Greta Thunberg și europarlamentara Rima Hassan participă la această acțiune.