Forțele de Operațiuni Speciale, pușcașii marini și trupele armatei SUA se află în Orientul Mijlociu- surse

Forțele de Operațiuni Speciale, pușcașii marini și trupele armatei SUA se află în Orientul Mijlociu, susțin câteva surse. Asta înseamnă că armata americană ar putea declanșa un atac terestru asupra unor ținte din Iran.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
31 mart. 2026, 11:11, Politic

Sute de membri ai Forțelor de Operațiuni Speciale ale SUA, inclusiv Navy SEALs și Army Rangers, se află acum în Orientul Mijlociu, potrivit CBS News. Tot acolo au ajuns mii de pușcași marini și parașutiști ai armatei SUA, anunță sursele citate de jurnaliștii americani.

Sursele au declarat că prezența forțelor în regiune îi oferă președintelui Trump opțiuni militare în Iran. Este vorba despre operațiuni care ar putea viza deschiderea Strâmtorii Ormuz, ocuparea Insulei Kharg sau confiscarea stocului de uraniu îmbogățit al Iranului.

Comandamentul Central al SUA a refuzat să comenteze informația.

Peste 3.500 de militari americani, inclusiv USS Tripoli cu aproximativ 2.500 de pușcași marini, au sosit în Orientul Mijlociu, au anunțat oficialii sâmbătă. O a doua Unitate Expediționară a Pușcașilor Marini este în drum spre regiune. De asemenea, se aștepta ca SUA să trimită în regiune Regimentul 82 Aeropurtat cu un contingent de circa 1.500 de militari.

Amenințările lui Trump

Președintele american Donald Trump a lansat luni noi amenințări la adresa Iranului. Dacă negocierile nu duc la un rezultat, vom distruge centralele electrice, sondele de petrol, insula Kharg și, eventual, uzinele de desalinizare, a amenințat Trump. Amenințările au fost lansate luni pe rețeaua TruthSocial. Donald Trump a dezvăluit că americanii negociază cu „un regim nou și mai rezonabil” și că discuțiile progresează.

„Statele Unite ale Americii poartă discuții serioase cu un regim nou și mai rezonabil pentru a pune capăt operațiunilor noastre militare în Iran. S-au făcut progrese mari, dar, dacă, din orice motiv, nu se ajunge în curând la un acord, ceea ce probabil se va întâmpla, și dacă strâmtoarea Ormuz nu va fi imediat „deschisă pentru afaceri”, vom încheia minunata noastră „ședere” în Iran prin aruncarea în aer și distrugerea completă a tuturor centralelor electrice, a sondelor de petrol și a insulei Kharg (și, eventual, a tuturor uzinelor de desalinizare!), pe care, în mod intenționat, nu le-am „atins” încă”, a scris Donald Trump.

Regimul iranian nu a recunoscut că poartă negocieri cu americanii.

