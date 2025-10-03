Franța a interceptat o navă rusească suspectată că a lansat drone în spațiul aerian european

Forțele navale franceze au interceptat pe 28 septembrie o navă rusească suspectată că a lansat drone în spațiul aerian european și au deviat-o spre coasta de vest a Franței, unde au urcat la bord trupe franceze.

Premierul Franței, Sébastien Lecornu, a confirmat pe 2 octombrie că doi membri ai echipajului au fost reținuți, iar investigațiile sunt în desfășurare în portul Saint-Nazaire.

Potrivit autorităților, nava, identificată sub numele Boracay, face parte din „flota fantomă” pe care Rusia o folosește pentru a ocoli sancțiunile occidentale asupra exporturilor de petrol.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Moscova că utilizează aceste nave și pentru „lansarea și controlul” dronelor asupra unor orașe europene, scrie Kyiv Independent.

Petrolierul, care transporta 750.000 de barili de țiței și plecase pe 20 septembrie din portul Primorsk, lângă Sankt Petersburg, avea ca destinație India.

Nava și-a schimbat numele de mai multe ori

Nava și-a schimbat de mai multe ori numele. Kiwala în aprilie și Varuna în 2024 pentru a-și ascunde originea.

După cinci zile de reținere, presa rusă a relatat că Boracay a fost eliberată și a reluat cursul prin Golful Biscaya, spre Canalul Suez.

Totuși, investigațiile franceze continuă, autoritățile invocând „refuzul echipajului de a coopera” și lipsa unor documente clare privind naționalitatea navei.

În ultimele săptămâni, mai multe incidente cu drone neidentificate au provocat închideri temporare de aeroporturi în Danemarca, iar autoritățile de la Copenhaga nu exclud implicarea Rusiei.

Drone suspecte au fost semnalate și în Germania, Norvegia și Olanda.

Ca răspuns, experți militari ucraineni au ajuns în Danemarca pentru exerciții comune de apărare antidrone.