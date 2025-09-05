Prima pagină » Știri externe » Franța este aproape de retrogradarea ratingului suveran pe fondul crizei politice

Guvernul de la Paris se confruntă cu un vot de încredere decisiv și cu perspectiva unor retrogradări de rating, în timp ce agențiile internaționale avertizează asupra lipsei de sprijin politic pentru planul de reducere a datoriei.
Sursa foto: Sergi Reboredo/ZUMA Press Wire)
Rareș Mustață
05 sept. 2025, 09:50, Economic

Conform Reuters, Franța intră într-o perioadă critică pentru finanțele sale, odată cu începerea, săptămâna viitoare, a reevaluărilor ratingului suveran de către principalele agenții internaționale.

Fitch deschide seria pe 12 septembrie, urmată de Moody’s și S&P în octombrie și noiembrie.

Riscul unei retrogradări a crescut după ce guvernul pare să piardă votul de încredere programat luni, ceea ce ar pune sub semnul întrebării planul de reducere a deficitului bugetar.

„Dacă executivul cade la un vot legat de austeritate, asta arată lipsa de apetit politic pentru consolidare fiscală”, a declarat Aman Bansal, strateg la Citi.

În martie, Fitch estima deja pentru 2026 un deficit de 5,6%, peste ținta oficială de 4,6%, avertizând și asupra riscului unor noi alegeri.

O retrogradare ar împinge Franța în categoria Single A (A+), cel mai scăzut nivel din rândul marilor economii europene și cu doar șapte trepte peste pragul de junk.

Analiștii atrag atenția că, deși piețele au anticipat parțial scenariul, o coborâre într-o nouă categorie de rating ar putea forța vânzări de obligațiuni, în special din partea fondurilor și a băncilor centrale care investesc doar în active de cea mai înaltă calitate.

Pe fondul turbulențelor politice, bancherii din Paris spun că mediul de afaceri a devenit mai prudent, deși bursele nu au reacționat la fel de violent ca în 2024, când Emmanuel Macron a convocat alegeri anticipate.