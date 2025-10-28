Franța își modernizează scutul nuclear. Racheta M51.3 intră în serviciu operațional

„A treia versiune a rachetei balistice strategice mare-sol M51 (M51.3) a intrat în serviciul operaţional, marcând o etapă importantă în modernizarea componentei oceanice a descurajării nucleare franceze”, potrivit ministerului.

Această rachetă este echipată cu noi ogive nucleare (TNO-2).

Punerea în serviciu finalizează un proces de modernizare care a durat aproape 12 ani.

Ea „este mai performantă în ceea ce priveşte raza de acţiune, precizia şi capacitatea de penetrare”, potrivit armatei.

Ea va fi desfăşurată în cele patru submarine lansatoare de rachete (SNLE) franceze, dintre care cel puţin unul este întotdeauna ascuns în adâncurile oceanelor pentru a garanta capacitatea Franţei de a declanşa focul nuclear, chiar şi după ce a fost atacată, scrie Le Figaro.

La fel ca toate puterile nucleare care îşi modernizează şi îmbunătăţesc în permanenţă armamentul pentru a-şi păstra credibilitatea tehnică a descurajării, Franţa a lansat deja procesul de modernizare următor, M51.4, notificat la sfârşitul lunii august către ArianeGroup de către Direcţia Generală a Armamentului (DGA).