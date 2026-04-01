FT: Trump a amenințat că va opri livrările de arme către Ucraina dacă Europa nu se alătură coaliției pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Donald Trump a amenințat că va opri livrările de arme pentru Ucraina pentru a pune presiune pe aliații europeni să se alăture unei „coaliții de voință” pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, potrivit Financial Times, care citează surse.
Iulian Moşneagu
01 apr. 2026, 22:10, Știri externe

Strâmtoarea Ormuz a fost practic închisă de Iran după ce SUA și Israelul au atacat republica islamică la sfârșitul lunii februarie, blocând o rută prin care trece în mod obișnuit aproximativ o cincime din petrolul mondial.

Luna trecută, președintele american a cerut ca forțele navale ale statelor NATO să contribuie la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, însă solicitarea a fost respinsă de mai multe capitale europene, care au spus că acest lucru este imposibil cât timp conflictul continuă, unele subliniind și că „nu este războiul nostru”.

Trei oficiali familiarizați cu discuțiile au spus pentru Financial Times că Trump a răspuns amenințând că va opri livrările către PURL, inițiativa NATO de achiziție de armament pentru Ucraina finanțată de statele europene.

Amenințarea lui Trump a forțat reacția Europei

La insistențele secretarului general al NATO, Mark Rutte, mai multe state, printre care Franța, Germania și Regatul Unit, au emis în grabă, pe 19 martie, o declarație comună. În document se arată: „Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui la eforturi adecvate pentru a asigura trecerea în siguranță prin Strâmtoare”.

„Rutte a insistat pentru această declarație comună deoarece Trump amenințase că se retrage din PURL și, în general, din sprijinul pentru Ucraina. Declarația a fost apoi redactată rapid, iar alte țări s-au alăturat ulterior, deoarece nu a existat suficient timp pentru ca toate să fie invitate să semneze imediat”, a declarat un oficial pentru cotidianul Financial Times.

Trump, „destul de isteric” după refuzul Europei

Un alt oficial a spus că Rutte le-a explicat Franței, Germaniei și Regatului Unit că Trump era „destul de isteric” din cauza refuzului europenilor de a contribui la protejarea Strâmtorii Ormuz.

Trump și-a exprimat în repetate rânduri nemulțumirea față de aliații europeni, acuzându-i că nu fac suficient pentru a sprijini SUA în războiul cu Iranul.

„Noi suntem acolo să protejăm NATO, să îi protejăm de Rusia. Dar ei nu sunt acolo să ne protejeze pe noi. Este ridicol”, a spus Trump la ședința de guvern de săptămâna trecută.

Trump a declarat pentru Reuters că intenționează să spună într-un discurs televizat miercuri seară că ar lua în calcul retragerea din NATO.

Între timp, premierul britanic Keir Starmer a anunțat că va găzdui în această săptămână discuții între cei 35 de semnatari ai declarației pentru formarea unei coaliții care să redeschidă Strâmtoarea Ormuz „după încetarea luptelor”.

