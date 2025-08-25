Germania pune sub acuzare un cetățean american care ar fi făcut spionaj militar în favoarea Chinei

Procurorii germani au pus sub acuzare un cetățean american pentru că ar fi oferit informații militare sensibile serviciilor de informații chineze, la aproape un an după arestarea sa la Frankfurt, potrivit Politico.

Procurorul General Federal a anunțat luni că Martin D., fost contractant pentru Departamentul American al Apărării, este acuzat de activitate ca agent al unui serviciu de informații străin în ceea ce organismele pentru justiție au denumit un „caz deosebit de grav”.

Actul de acuzare a fost înaintat Senatului pentru Securitate de Stat al Curții Regionale Superioare din Koblenz.

S-ar fi oferit să vândă secrete militare

Potrivit rechizitoriului, Martin D. a lucrat pentru un contractant civil în domeniul apărării din 2017 până în primăvara anului 2023 și, începând cu 2020, a fost staționat la o bază militară americană din Germania.

În vara lui 2024, procurorii spun că americanul a contactat de mai multe ori oficiali guvernamentali chinezi și s-a oferit să predea informații clasificate despre operațiuni militare americane.

Autoritățile germane l-au reținut pentru prima dată pe suspect în noiembrie 2024 pe aeroportul din Frankfurt, în baza unui mandat emis de Curtea Federală de Justiție a Germaniei.

Arestarea sa a produs, la vremea respectivă, titluri internaționale, presa germană relatând că ar fi încercat să vândă secrete din interiorul unor instalații militare americane aflate pe teritoriul Germaniei.

Martin D. se află de atunci în arest preventiv.