Gest disperat la Lyon: un refugiat palestinian a amenințat că se aruncă în gol pentru a-și salva familia din Gaza

Un moment de tensiune extremă a avut loc duminică, în jurul orei 14:00, în centrul orașului Lyon, în parcarea Halles Paul Bocuse. Un tânăr de aproximativ 20 de ani, care s-a prezentat ca refugiat palestinian, a urcat la etajul cinci al clădirii, la circa 20 de metri desupra solului, și a amenințat că se sinucide.

Gestul său disperat a fost motivat de dorința de a atrage atenția asupra situației critice a familiei sale blocate în Gaza și de a solicita repatrierea acesteia. „Este vorba despre o persoană care nu avea nimic de pierdut, dar totul de câștigat”, a declarat un reprezentant al Crucii Roșii, citat de Le Figaro.

Negocieri cu Crucea Roșie

La fața locului a fost mobilizat un dispozitiv amplu de intervenție al poliției și pompierilor, însă tânărul a cerut să vorbească doar cu Crucea Roșie. Un emisar al organizației a fost trimis la fața locului și a purtat negocieri, asistat de echipele de sprijin psihologic.

Intervenția unei echipe specializate de pompieri francezi, antrenată pentru salvări în medii periculoase (așa-numita grupă de recunoaștere și intervenție în medii periculoase, sau „grimp”), a fost esențială pentru a-l convinge pe tânăr să renunțe la gestul său. Acesta a coborât în siguranță și a fost preluat de poliție, iar ulterior condus la secție pentru evaluare.

„Am promis că vom urgenta procesarea dosarului său, care este deja în curs de analiză”, au transmis reprezentanții Crucii Roșii.