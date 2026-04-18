Grecia: Ministrul adjunct al Agriculturii demisionează pe fondul controverselor legate de calificările insuficiente

Ministrul adjunct al agriculturii din Grecia și-a anunțat demisia, sâmbătă, după ce au apărut informații că fusese angajat în sectorul public fără a deține calificările necesare. „Această decizie a mea nu pune în niciun fel sub semnul întrebării credința mea în principiile pe care le-am apărat și pe care voi continua să le apăr”, a spus ministrul pe X.
Diana Nunuț
18 apr. 2026, 19:58, Știri externe

Makarios Lazaridis, ministrul adjunct al Agriculturii din Grecia, a demisionat sâmbătă, după ce s-a descoperit că fusese angajat în sectorul public fără a deține calificările necesare.

El și-a anunțat demisia într-o postare pe rețeaua X, spunând că face acest lucru pentru a se asigura că guvernul și ministerul agriculturii își pot continua activitatea „fără perturbări”.

„Această decizie a mea nu pune în niciun fel sub semnul întrebării credința mea în principiile pe care le-am apărat și pe care voi continua să le apăr”, a mai spus Lazaridis pe X.

El a fost numit în funcția de adjunct la ministerul agriculturii la începutul lunii aprilie, în cadrul unei mini-remanieri guvernamentale la Atena.

După numirea sa în funcție, au apărut informații că Lazaridis fusese angajat ca expert științific în 2007 de către ministrul educației, apoi din nou în 2013. Funcția necesită cel puțin o diplomă universitară, un doctorat sau o calificare postuniversitară. Lazaridis deține o diplomă de la Colegiul Europei de Sud-Est – care în prezent nu mai există – iar diplome emise nu erau recunoscute oficial ca fiind echivalente cu o diplomă universitară.

Într-o serie de interviuri acordate săptămâna aceasta, Lazaridis s-a apărat și a afirmat că nu are de gând să-și justifice competențele în fața partidelor de opoziție, scrie POLITICO.

După ce Lazaridis și-a anunțat demisia, principalul partid de opoziție din Grecia, PASOK, s-a grăbit să critice administrația premierului Mitsotakis.

Demisia lui Lazaridis „subliniază cât de slab este prim-ministrul”, a declarat PASOK într-un comunicat. „În cele din urmă, el însuși a deschis ușa de ieșire, întrucât recunoașterea faptului că a fraudat statul nu a constituit un motiv de demitere în ochii lui Mitsotakis”, a mai menționat formațiunea.

