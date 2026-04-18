Grecia: Ministrul adjunct al Agriculturii demisionează pe fondul controverselor legate de calificările insuficiente

Makarios Lazaridis, ministrul adjunct al Agriculturii din Grecia, a demisionat sâmbătă, după ce s-a descoperit că fusese angajat în sectorul public fără a deține calificările necesare.

El și-a anunțat demisia într-o postare pe rețeaua X, spunând că face acest lucru pentru a se asigura că guvernul și ministerul agriculturii își pot continua activitatea „fără perturbări”.

„Această decizie a mea nu pune în niciun fel sub semnul întrebării credința mea în principiile pe care le-am apărat și pe care voi continua să le apăr”, a mai spus Lazaridis pe X.

❗️Η παραίτησή μου δεν αναιρεί ούτε στο ελάχιστο την πίστη μου στις αρχές που υπηρέτησα και θα συνεχίσω να υπηρετώ Σε όλη μου την προσωπική ζωή πορεύτηκα με εντιμότητα και έζησα την οικογένειά μου με αξιοπρέπεια, που δεν θα αφήσω κανέναν να αμαυρώσει. Με τις ίδιες αξίες στάθηκα… — Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) April 18, 2026

El a fost numit în funcția de adjunct la ministerul agriculturii la începutul lunii aprilie, în cadrul unei mini-remanieri guvernamentale la Atena.

După numirea sa în funcție, au apărut informații că Lazaridis fusese angajat ca expert științific în 2007 de către ministrul educației, apoi din nou în 2013. Funcția necesită cel puțin o diplomă universitară, un doctorat sau o calificare postuniversitară. Lazaridis deține o diplomă de la Colegiul Europei de Sud-Est – care în prezent nu mai există – iar diplome emise nu erau recunoscute oficial ca fiind echivalente cu o diplomă universitară.

Într-o serie de interviuri acordate săptămâna aceasta, Lazaridis s-a apărat și a afirmat că nu are de gând să-și justifice competențele în fața partidelor de opoziție, scrie POLITICO.

După ce Lazaridis și-a anunțat demisia, principalul partid de opoziție din Grecia, PASOK, s-a grăbit să critice administrația premierului Mitsotakis.

Demisia lui Lazaridis „subliniază cât de slab este prim-ministrul”, a declarat PASOK într-un comunicat. „În cele din urmă, el însuși a deschis ușa de ieșire, întrucât recunoașterea faptului că a fraudat statul nu a constituit un motiv de demitere în ochii lui Mitsotakis”, a mai menționat formațiunea.