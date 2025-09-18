Guvernul britanic anunță investiții de 150 miliarde lire sterline generate de vizita lui Trump

Departamentul pentru Afaceri și Comerț a declarat că acordurile cu firmele americane vor crea peste 7.600 de locuri de muncă „în toate regiunile Regatului Unit”, iar pachetul „reflectă amploarea ambiției împărtășite de ambele națiuni”.

Printre cele mai importante anunțuri:

90 de miliarde investiție din partea Blackstone pentru dezvoltarea de centre de date

3,9 miliarde de la Prologis pentru „consolidarea investiției existente la Cambridge Biomedical Campus” și modernizarea terminalului feroviar internațional de marfă Daventry

1,5 miliarde investiție în inovație în domeniul apărării din partea Palantir

Anunțurile vin înaintea întâlnirii dintre Trump și Sir Keir Starmer, care va avea loc, joi, la Chequers, unde se așteaptă să fie prezenți și mulți dintre liderii de afaceri care participă în această seară la banchetul de stat de la Castelul Windsor.

Premierul a declarat într-un comunicat că aceste anunțuri reprezintă „o dovadă a forței economice a Marii Britanii și un semnal curajos că țara noastră este deschisă, ambițioasă și pregătită să conducă”.

„Locuri de muncă, creștere și oportunități – asta le-am promis oamenilor care muncesc, și exact asta livrează această vizită de stat”, a adăugat el.

Partidul Conservator a criticat însă anunțul, secretarul de stat din cabinetul fantomă pentru afaceri, Andrew Griffith, afirmând: „Economia stagnează, șomajul crește și asistăm la cel mai mare exod de investitori din ultimele două decenii. Cele 7.600 de noi locuri de muncă promise de laburiști prin acest pachet nu vor acoperi nici măcar numărul pierdut doar în ultima lună”.