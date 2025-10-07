Hamas acceptă să predea armele unui comitet egipteano-palestinian, dar respinge administrarea internațională și prezența lui Tony Blair

În cadrul negocierilor pentru un armistițiu în Fâșia Gaza, care au loc în Egipt, Hamas a acceptat marți să predea armele unui comitet egipteano-palestinian, dar a respins categoric ideea ca administrarea enclavei palestiniene să fie preluată de un comitet internațional de tranziție, potrivit unei surse palestiniene apropiate de discuții, citată de agenția EFE.

Gruparea „respinge prezența fostului premier britanic Tony Blair ca guvernator al Gazei”, dar acceptă ca acesta să aibă un rol de supraveghere de la distanță. Echipele de negociatori ale Israelului și Hamas își vor continua marți după-amiază discuțiile indirecte, mediate de SUA, Egipt, Qatar și Turcia, după ce prima întâlnire s-a încheiat în cursul nopții „într-o atmosferă pozitivă”, potrivit a două surse apropiate negocierilor.

Donald Trump a salutat luni concesiile făcute de Hamas în cadrul discuțiilor, deși nu a oferit detalii suplimentare: „Cred că Hamas s-a comportat bine. Sper să continue așa. Cred că vom avea un acord”, a declarat acesta.

De asemenea, ministrul egiptean de externe, Badr Abdelaty, a anunțat marți că „la sfârșitul acestei săptămâni” va avea loc o întâlnire într-o țară europeană – nespecificată – pentru a discuta despre „forța internațională din Fâșia Gaza, menită să garanteze securitatea palestinienilor”.

Bruxelles vede semne pozitive din partea Israelului și Hamas

Comisia Europeană a salutat miercuri semnele pozitive venite din partea Guvernului israelian și a Hamas în vederea ajungerii la un acord de pace pentru Gaza, propus de președintele SUA, Donald Trump, subliniind că regiunea se află într-un „moment decisiv” pentru a pune capăt masacrului din Fâșie.

La doi ani de la atacurile Hamas pe teritoriul israelian, care au provocat aproximativ 1.200 de morți și 250 de răpiți, comisara europeană pentru regiunea Mediteranei, Dubravka Suica, a declarat în Parlamentul European că: „Obiectivul Europei a fost mereu același: o securitate reală pentru Israel și un prezent și un viitor siguri pentru toți palestinienii.”

Aceasta a apreciat planul propus de Washington, menționând că se observă semnale pozitive de ambele părți – Israel și Hamas – pentru a opri masacrul din Gaza.