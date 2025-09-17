Hamas: SUA nu are credibilitate ca mediator în conflictul din Gaza

Un înalt oficial Hamas, Ghazi Hamad, a afirmat într-un interviu pentru Al Jazeera că Statele Unite „nu au credibilitate” ca mediator în conflictul dintre Israel și Hamas.

Hamad a spus că administrația americană și-a retras recent propunerea de armistițiu pentru Gaza, ceea ce arată lipsă de seriozitate.

Oficialul a susținut că planul premierului israelian Benjamin Netanyahu de a „schimba fața Orientului Mijlociu” cere un răspuns din partea țărilor arabe.

El a adăugat că Hamas nu acceptă indicații din partea președintelui american Donald Trump privind tratamentul prizonierilor israelieni aflați în captivitate.

„Nu ne sperie”, a spus Hamad, subliniind că prizonierii sunt tratați „potrivit principiilor islamice și valorilor noastre”.

El a acuzat că responsabilitatea pentru pericolul în care se află acești captivi revine „ocupației israeliene”, în contextul atacurilor asupra populației din Gaza.