India vrea să îmbunătăţească relaţiile cu China. Narendra Modi și Xi Jinping, semnal de apropiere la summitul SCO de la Tianjin

Premierul Indiei, Narendra Modi, a declarat duminică, în cadrul unei întâlniri bilaterale cu preşedintele Chinei, Xi Jinping, că New Delhi este „angajată să progreseze în relaţiile cu Beijingul pe baza respectului reciproc, a încrederii şi a sensibilităţilor comune”.

Conform Reuters, întâlnirea a avut loc la Tianjin, pe marginea summitului Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (SCO), unde au participat şi liderii Rusiei şi altor state din Asia Centrală, de Sud şi Orientul Mijlociu, într-o demonstraţie de solidaritate a Sudului Global.

Discuţiile vin la doar cinci zile după ce Statele Unite au impus tarife de 50% asupra bunurilor indiene, ca răspuns la achiziţiile de petrol rusesc făcute de New Delhi.

Analiştii consideră că Xi şi Modi caută să transmită un mesaj de unitate în faţa presiunilor occidentale.

Modi a subliniat că pe frontiera disputată din Himalaya, unde în 2020 au avut loc confruntări sângeroase între trupele celor două state, a fost creat un „climat de pace şi stabilitate”.

El a menţionat existenţa unui nou acord privind gestionarea graniţei, fără a oferi însă detalii.

În ultimele luni, India şi China au accelerat apropierea diplomatică: reluarea zborurilor directe, ridicarea restricţiilor reciproce pentru turişti şi vizitatori, dar şi acordul Beijingului de a ridica embargouri la exporturi strategice, precum pământurile rare şi îngrăşămintele.