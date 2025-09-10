Întoarcerea în Coreea de Sud a muncitorilor reţinuţi în raidul de la fabrica Hyundai a fost amânată

Întoarcerea în Coreea de Sud a circa 300 de muncitori arestaţi în timpul unei ample operaţiuni a autorităţilor americane de imigraţie la şantierul fabricii de baterii electrice Hyundai- LG Energy Solution din Ellabell, Georgia, a fost amânată.

Un purtător de cuvânt al Aeroportului Internaţional Hartsfield-Jackson din Atlanta a confirmat pentru NBC News că zborul charter programat pentru miercuri a fost anulat.

Avionul companiei Korean Air decolase din Seul şi apărea pe radarele de zbor deasupra spaţiului aerian american, însă nu era clar dacă va ateriza în Atlanta.

Ministerul de Externe de la Seul a transmis că repatrierea a devenit „dificilă din cauza unor circumstanţe de partea americană”, dar a precizat că poartă discuţii cu autorităţile SUA pentru a permite plecarea cât mai curând posibil.

Între timp, cei peste 450 de muncitori sud-coreeni şi alţi angajaţi au rămas în centre de detenţie din Georgia, după ce au fost reţinuţi săptămâna trecută în ceea ce oficialii americani au numit „cea mai mare operaţiune de aplicare a legii la un singur şantier din istoria agenţiei Homeland Security Investigations”.